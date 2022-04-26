再生能源安裝成本降　上網電價回收費　明起減至每度電2.5至4元

為推動可再生能源發展，港府與兩間電力公司於2018年5月推出上網電價計劃。就計劃面世將近4年，當局今日(26日)公布，上網電價價格明起下調，減幅高達2成。就上網電價現時為每度電3至5港元，經調整後，可再生能源系統發電容量等於或小於10千瓦：每度電4港元；容量超過10千瓦但不超過200千瓦，則為每度電3港元；容量超過200千瓦但不超過一兆瓦：每度電則為2.5港元。至於可再生能源證書的定價則維持現時每度電0.5港元水平。

政府表示，兩電截至今年首季共收到逾2萬宗申請，當中超過1.8萬宗申請已獲批，估計完成安裝後每年可生產接近3億度電，足以應付約9萬個家庭電力需求，大約相當於中西區的住戶總數。當局指，隨着本地可再生能源巿場發展，相關投資成本已大幅下降，下調上網電價價格，申請人士仍可在約10年內回本。

另外，當局宣布推出便利措施，便利私營界別在室外停車場安裝太陽能光伏系統。屋宇署將提供快速審批服務，處理擬議在上述室外停車場豎設支承太陽能光伏系統的構築物建築圖則。審批時間將由現時60天加快至30天內完成；屋宇署將就上述由太陽能光伏系統覆蓋的非住宅處所的地面或主天台上的較大型室外停車場泊車位，給予全數總樓面面積寬免，並接納以建築物最高的實用樓面空間之上的屋頂的平均高度計算建築物高度，釐定建築物的准許上蓋面積和地積比率。