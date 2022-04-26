涉與詹培忠父子串謀欺詐　內地商人下月再訊

前立法會議員詹培忠、其兒子詹劍崙、一名無業女子及一名偷渡來港的男商人，於去年11月被廉署落案檢控，指詹氏父子及商人涉嫌為一間上市公司配售可換股票據時隱瞞秘密「買殼」協議，串謀欺詐聯交所及該公司。無業女子及商人則被控為該公司洗黑錢4,200萬元。該名男商人今天（26日）被押解到沙田裁判法院再就控罪提訊。他暫時毋須答辯，裁判官把案押後至5月26日再訊，屆時他將與詹培忠父子等人一併提堂，以進行案件轉介區域法院審訊的程序。此期間被告須繼續還押監房。

控方表示，被告馬鐘鴻（48歲、商人）分別涉及串謀詐騙聯交所及非法入境共兩案。串謀詐騙案將轉介至區院審理，非法入境案則繼續於裁判法院處理，裁判官應控方要求，把非法入境案押後至10月26日再訊。

關於串謀詐騙案，被告被控2項串謀欺詐罪，指他於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同詹培忠、詹劍崙及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司、其董事會、其股東，以及香港聯合交易所有限公司。他另控一項洗黑錢罪，控罪指他於2013年10月24日至2014年1月24日期間，在香港與王蓓麗處理由亞洲資源控股有限公司發行，本金為4,200萬元的可換股票據。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則為主席。至於非法入境案，被告就被指於去年6月從水路非法入境，並在無權限下於香港逗留，因而被控一項非法入境後未得入境事務處處長授權而留在香港罪。

案件編號：STCC 2969,3381/2021