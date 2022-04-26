受訪者對經濟狀況滿意度僅14%　負淨值50個百分點

第5波疫情重創本港經濟。有機構今日(26日)公布民意調查結果，顯示受訪者對本港經濟狀況滿意率只有14%，滿意率淨值為負50個百分點。對於政府維持經濟繁榮的滿意率淨值大幅下跌14個百分點至負30個百分點，創2021年4月來新低。

香港民意研究所在本月19日至22日訪問1001名市民，在市民對特區政府滿意程度方面，有61%受訪者表示不滿，滿意率淨值為負42個百分點，而平均量值為2.2分，即整體上接近「幾不滿」。在市民對特區政府信任程度方面，最新信任比率為37%，不信任比率45%，信任淨值為負8個百分點。

在社會狀況滿意率淨值的調查方面，受訪者對現時政治、民生及經濟狀況的評價，最新滿意率分別為22%、20%及14%，而滿意淨值就分別為負30、負36及負50個百分點，三者的平均量值介乎2.2至2.3，即整體上接近「幾不滿」。

調查亦就市民對政府政策範疇作出評價。5個政策範疇其中4個的滿意率淨值錄得下跌，改善民生的政策滿意率淨值包尾，為負31個百分點；跌幅最大的是維持經濟繁榮的滿意率淨值，相比5個月前下跌14個百分點至負30個百分點。