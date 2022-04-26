泛民初選案　高院拒范國威保釋　惟指應加快程序

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，案件將交付到高院原訟庭審理，當中有34名被告要還押候審。其中一名須還押的被告、前立法會議員范國威於本月中第二度向高院原訟庭申請保釋，但被國安法案件指定法官杜麗冰拒絕其申請，杜官今（26日）頒下判詞解釋裁決理由。判詞提及本案仍未有具體交付往高院的日期，並指得悉有被告打算認罪，亦有被告要求進行初級偵訊，法官希望可盡快讓認罪被告答辯及處理初級偵訊的問題，以免案件被拖延。

法官指范國威以家人健康狀況轉差、已切斷政治聯繫及預計案件開審日期為2023年為由再申請保釋。法官今天在判詞表示，上一次拒絕范的保釋申請時，已有考慮范的家人健康問題，認為現時無太大改變。不過關於案件須延遲處理的問題，法官則提出意見。法官指眾被告現已還押逾年，但下級法院仍未能定出交付高院處理的日期。法官認為下級法院應好好作出案件管理，如已表明會認罪的被告，如未能與控方就同意案情達成共識，法庭就應訂立討論期限。這樣認罪被告才可在負責判刑的法官席前認罪，而毋須拖延其他被告的審訊 。至於要求初級偵訊的被告，法官認為下級法院應設下限期，讓控辯雙方商討屆時需處理的內容。法官最後表示，同情范國威需長期等候交付程序，但這仍認為不足讓范獲得保釋。

本案共47名被告，同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。他們當中有13人現獲准保釋，分別為楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、黃子悅及陳志全。其餘被告則須還押，當中包括因其他案件正在監獄服刑的戴耀廷、梁國雄、區諾軒、朱凱廸及尹兆堅共5人。另外，鄒家成和余慧明一度獲准保釋，但因違反保釋條件要再度被還押。

案件編號：HCCP 454/2021