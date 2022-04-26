新科技Apps助認證正版正貨　手機一影標籤　即可辨別真偽

消費者以肉眼去辨別正版貨品並非易事，有時購買昂貴產品或藥物時亦會提心吊膽。有公司近日以新科技去解決市民辨別正貨的疑難，今日(26日)舉行發布會，消費者只需以部分社交媒體平台內建的Cypheme應用程式，將正品標籤拍照，就可得到即時認證資訊，得知產品是否正貨。

麥健恆公司由今年第2季起引入來自法國正品標籤科技，以此新技術便可認證產品真偽，目前大多用於藥物或防疫用品等。該公司高級副行政總裁孔繁偉表示，消費者可應用社交媒體平台，例如Facebook、Line或Wechat上的Cypheme應用程式掃描正品標籤，其後可獲得即時認證資訊；不過，若應用程式上出現「denied(拒絕)」字樣，則可證明該貨品屬假貨，而該貨品的公司更能即時接收資料，得知出現假貨的地點及貨品資料，並通知生產方採取相應行動。

孔表示，正品標籤科技能有助解決認證目前市民經常面對的防疫產品真偽問題，在面對學生復課、中學文憑試開考等情況，家長需要為子女添購快速測試套裝時，或無從了解快測套裝的真偽，現時只需加上正品標籤，就可輕鬆無憂購買正貨。