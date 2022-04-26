政Whats噏：公僕豪宅宿舍拖住唔賣　謝偉銓批政府大嘥鬼

「有瓦遮頭」本來係民生基本需求，但尺金寸土嘅香港就變咗係一種奢求。儘管政府有過剩嘅公務員宿舍，然而未有善用，結果9幅位於豪宅地段、需用大量公帑進行維修保養嘅高級公務員宿舍用地，拖延近7年都無賣到，令庫房收入大減。議員謝偉銓批評政府係「土地大嘥鬼」，因為多年來政府毫無寸進，只有3幅用地將適時賣出，而每幅都值成10幾億港元，亦出現「有人冇屋住、有屋冇人住」嘅情況。謝偉銓喺特別財委會問完後，最後都沉唔住氣，日前再喺報章撰文，敦促政府地盡其用喎！

謝偉銓指現時合資格申請高級公務員宿舍嘅人數持續減少，出現供過於求。而根據2019年嘅統計，有147個該等宿舍被列為過剩，當中33個位於私人屋苑。其中過去5年，產業署一共賣咗19個前高級公務員宿舍，總售價超過8億港元，庫房明顯得益。但政府似乎無動於衷，雖然喺2015年發表報告，建議逐步出售9幅位於位於山頂或半山豪宅地段嘅高級公務員宿舍用地。而審計署亦曾兩度發表報告，批評多個政府部門未有善用過剩嘅公務員宿舍。

之不過，謝偉銓喺2019年質詢有關進度，政府回應指僅兩幅用地正考慮向市場出售。勢估唔到事隔7年，政府仍然毫無作為，到今仍然一幅地都未賣出，僅再多1幅考慮出售。而謝偉銓喺特別財委會，問政府由開始空置至成功出售該等單位嘅時間，但點知當局就話無相關統計。此外，謝偉銓仲話專供中基層紀律部隊人員申請嘅一般公務員宿舍，長期都供不應求，而產業署亦唔知由其他部門管理嘅宿舍使用情況，謝話種種不濟嘅表現都令佢感到好失望。