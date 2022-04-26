再多40廈納強檢名單　涉麗港城及嘉湖山莊等屋苑

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。

涉事的地點如下：

1.長沙灣麗翠苑麗棠閣

2.長沙灣麗翠苑麗棋閣

3.慈雲山慈愛苑愛康閣

4.黃大仙翠竹街6號鵬程苑

5.觀塘翠屏(北)邨翠楊樓

6.藍田啟田邨啟仁樓

7.紅磡黃埔花園紅棉苑3座

8.紅磡黃埔花園紫荊苑3座

9.深水埗澤安邨華澤樓

10.油塘油美苑灝美閣

11.黃大仙瓊東街1號瓊軒苑

12.茶果嶺麗港城2座

13.長沙灣青山道413號東景大廈

14.柴灣富欣花園2座

15.西營盤高樂花園1座

16.鰂魚涌太古城逸天閣

17.香港仔田灣邨田麗樓

18.銅鑼灣百德大廈A座

19.筲箕灣南安街23號永華大廈

20.香港仔香港仔大道18-20號建輝大廈

21.柴灣漁灣邨漁進樓

22.跑馬地禮頓山3座

23.黃大仙黃大仙下邨龍昌樓

24.大埔太和邨愛和樓

25.大埔海寶花園D座

26.元朗洪福邨洪歡樓

27.元朗洪福邨洪樂樓

28.元朗朗屏邨悅屏樓

29.元朗德業街11號映御2座

30.天水圍嘉湖山莊翠湖居4座

31.天水圍慧景軒3座

32.天水圍嘉湖山莊麗湖居1座

33.屯門建生邨裕生樓

34.屯門南浪海灣2座

35.屯門海典軒1座

36.屯門景峰花園2座

37.大圍美城苑貴城閣

38.沙田偉華中心3座

39.大圍恒峰花園1座

40.大圍新翠邨新學樓