再多40廈納強檢名單 涉麗港城及嘉湖山莊等屋苑
2022年04月26日 19:48
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麗港城2座納入強檢名單。
再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。
涉事的地點如下：
1.長沙灣麗翠苑麗棠閣
2.長沙灣麗翠苑麗棋閣
3.慈雲山慈愛苑愛康閣
4.黃大仙翠竹街6號鵬程苑
5.觀塘翠屏(北)邨翠楊樓
6.藍田啟田邨啟仁樓
7.紅磡黃埔花園紅棉苑3座
8.紅磡黃埔花園紫荊苑3座
9.深水埗澤安邨華澤樓
10.油塘油美苑灝美閣
11.黃大仙瓊東街1號瓊軒苑
12.茶果嶺麗港城2座
13.長沙灣青山道413號東景大廈
14.柴灣富欣花園2座
15.西營盤高樂花園1座
16.鰂魚涌太古城逸天閣
17.香港仔田灣邨田麗樓
18.銅鑼灣百德大廈A座
19.筲箕灣南安街23號永華大廈
20.香港仔香港仔大道18-20號建輝大廈
21.柴灣漁灣邨漁進樓
22.跑馬地禮頓山3座
23.黃大仙黃大仙下邨龍昌樓
24.大埔太和邨愛和樓
25.大埔海寶花園D座
26.元朗洪福邨洪歡樓
27.元朗洪福邨洪樂樓
28.元朗朗屏邨悅屏樓
29.元朗德業街11號映御2座
30.天水圍嘉湖山莊翠湖居4座
31.天水圍慧景軒3座
32.天水圍嘉湖山莊麗湖居1座
33.屯門建生邨裕生樓
34.屯門南浪海灣2座
35.屯門海典軒1座
36.屯門景峰花園2座
37.大圍美城苑貴城閣
38.沙田偉華中心3座
39.大圍恒峰花園1座
40.大圍新翠邨新學樓
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease