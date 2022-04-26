再多40廈納強檢名單　涉麗港城及嘉湖山莊等屋苑

2022年04月26日 19:48
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    麗港城2座納入強檢名單。
    再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。
    涉事的地點如下：
    1.長沙灣麗翠苑麗棠閣
    2.長沙灣麗翠苑麗棋閣
    3.慈雲山慈愛苑愛康閣
    4.黃大仙翠竹街6號鵬程苑
    5.觀塘翠屏(北)邨翠楊樓
    6.藍田啟田邨啟仁樓
    7.紅磡黃埔花園紅棉苑3座
    8.紅磡黃埔花園紫荊苑3座
    9.深水埗澤安邨華澤樓
    10.油塘油美苑灝美閣
    11.黃大仙瓊東街1號瓊軒苑
    12.茶果嶺麗港城2座
    13.長沙灣青山道413號東景大廈
    14.柴灣富欣花園2座
    15.西營盤高樂花園1座
    16.鰂魚涌太古城逸天閣
    17.香港仔田灣邨田麗樓
    18.銅鑼灣百德大廈A座
    19.筲箕灣南安街23號永華大廈
    20.香港仔香港仔大道18-20號建輝大廈
    21.柴灣漁灣邨漁進樓
    22.跑馬地禮頓山3座
    23.黃大仙黃大仙下邨龍昌樓
    24.大埔太和邨愛和樓
    25.大埔海寶花園D座
    26.元朗洪福邨洪歡樓
    27.元朗洪福邨洪樂樓
    28.元朗朗屏邨悅屏樓
    29.元朗德業街11號映御2座
    30.天水圍嘉湖山莊翠湖居4座
    31.天水圍慧景軒3座
    32.天水圍嘉湖山莊麗湖居1座
    33.屯門建生邨裕生樓
    34.屯門南浪海灣2座
    35.屯門海典軒1座
    36.屯門景峰花園2座
    37.大圍美城苑貴城閣
    38.沙田偉華中心3座
    39.大圍恒峰花園1座
    40.大圍新翠邨新學樓
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease