下學年擬加學費2.9%　中學7年級加價兩成　英基：增幅屬最低水平

英基學校協會宣布，屬下各間幼稚園和中小學於2022/23學年加學費，轄下22間學校學費平均加幅為2.9%。中小學及幼稚園各級全年學費，計劃上調至介乎8萬至18萬港元。中小學平均加幅為2.8%，即全年大約上調3,300至4,000港元；漲幅最大是下學年將被政府撤銷撥款的中學7年級，全年學費由133,800港元增至159,30港元，增幅達19%。英基形容加幅為支付相關成及保持教育質素的「最低水平」，相關學費調整需交由教育局審批。

英基學校協會(ESF)行政總裁葛琳表示，自2020年爆發新冠疫情以來，英基已連續兩個學年無加學費。是次加學費預算，已考慮平衡疫情對學生及教職員的持續影響，以及確保未來能繼續提供優質教育。除透過財政援助計劃(FAS)提供協助外，校董會已批出2022至23年度學校財政預算，同意動用逾3,000萬元儲備吸收上漲的成本，務求令學費加幅減至最低，而教職員自前年已凍結工資，故預算需提供有競爭力的工資。

英基學校協現時轄下分別營運22間學校，當中分別是5所中學、9所小學、5所幼稚園、2所獨立的中小學及1所特殊學校。以轄下5間幼稚園為例，青衣分校的加幅最高，全年學費由2021/22學年的84,200港元，增至2022/23學年需88,100港元，其餘各分校的加幅亦介乎3.8%至4.6%。中小學方面各平均加幅為2.8%，小學1年級至6年級每年學費由115,800增至約119,100港元；中學7年級更因下學年將被撤銷政府資助，學費由133,800激增至159,300港元，增幅達19%；8至11年級則由133,800增至137,600港元；12年級至13年級由140,700增至約144,700港元。