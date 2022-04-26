涉藉酒店工程呃2300萬元　兩公司董事罪成還押候判

廉政公署早前落案起訴一名顧問公司董事及一名工程公司董事，控告他們就旺角一個酒店重建項目，串謀詐騙項目發展商誘使對方，判授逾2,300萬港元的供水及排水裝置安裝工程合約予被告的公司。兩名被告今日(26日)在區域法院被裁定罪名成立。暫委法官勞潔儀將案件押後至6月1日判刑。被告暫時還押懲教署看管。

被告王永就(67歲)為平捷有限公司董事，馬秀琴(60歲)為泛海工程有限公司董事，同被裁定一項串謀詐騙罪名成立。案情透露，王永就案發時是機電工程顧問公司平捷的唯一董事兼股東。王永就兒子及馬秀琴同為工程公司泛海的董事兼股東。而馬秀琴亦是王永就在另一間公司的僱員，即遠輝工程有限公司。遠輝與平捷共用辦公室。創意昇有限公司是旺角一個酒店重建項目的項目發展商，2011年3月委派平捷為該項目的機電工程顧問，就消防、電力、機械通風及空調，以及供水及排水裝置安裝工程提供顧問服務。

案情透露，王永就從來沒有向創意昇申報其兒子為泛海董事，以及他在泛海的權益及與泛海的關係。王永就又利用不誠實手段，誘使創意昇將有關合約判授予泛海。倘若創意昇知悉王永就在泛海的權益以及他與泛海的關係，便不會邀請泛海投標或將有關合約判授予泛海。廉署調查發現，泛海事實上並沒有任何員工，出席招標面見的兩名「經理」，其實分別是遠輝的僱員以及王永就的商業夥伴。所有泛海的投標文件及發票均由馬秀琴在王永就指示下準備及向創意昇提交。