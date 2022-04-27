彩石里廢校夜探遇阻惹襲擊疑雲　5中坑接禁聚令告票收場　

今日(26日)凌晨零時許，九龍灣彩石里一間著名廢置學校疑有多名男子闖入，適時有保安員發現隨即上前攔截，期間雙方發生爭執，保安員報警求助，並報稱被人襲擊受傷。警員到場調查，證實雙方並無肢體接觸，亦無人受傷，事件中5名夜闖學校的中年漢，經查問後相信只為入內探險，並無不軌意圖，案件不涉刑事成分，最終人被拘捕。惟在場警員發現合共5名探險人士，超出現時禁聚令的上限人數，遂向該5人發出定額罰款告票，並作口頭警告後予以放行。

涉事現場為彩石里聖若瑟英文中學荒廢校舍，2020年5月初，數名男子進入上址遊玩期間發現一個行李箱，打開赫見多個懷疑爆炸裝置，大驚報警。警方封鎖彩石里，並通知爆炸品處理課人員到場檢視爆炸裝置。調查後，在校舍內發現有手擲式土製炸彈、烈性炸藥、遙控爆炸裝置及約20樽的化學品等，部分物品更疑與2019年11月理工大學的失竊案有關。另據資料顯示，聖若瑟英文中學荒廢校舍1967年啟用，並自2010年12月起已停用。