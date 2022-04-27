失業申綜援　一年增逾5000宗

第5波疫情令本港經濟大受打擊，大批「打工仔」手停口停，間接形成「貧者愈貧」的惡性循環，截至去年3月底，港人綜援金的個案較2020年上升逾千宗，其中因失業而申領的個案高達1.98萬宗，較前一年激增35%。而政府近期向失業打工仔推出的「臨時失業援助」，申請宗數亦多逾47萬宗，反映疫情肆虐下，市民荷包乾塘，貧者更貧！

根據社會福利署統計，截至2021年3月31日，綜援計劃的申請個案數目總數為223,792宗，較2020年的222,691宗，微升1,101宗，升幅0.49%。不過，當中因失業而申請的個案由2020年14,647宗，增加至2021年的19,810宗，增幅極大。而失業綜援更佔2021年度綜援申領個案的8.9%。由於申領綜援的需求上升，當局在2020年至2021年度綜援計劃的總開支亦比2019年至2020年增加了186萬元。

本港最新的失業率已經攀升至5%，失業大軍多逾18萬人，政府也不得不推出「臨時失業支援計劃」扶助失業人士，早前計劃截止申請，政府一共收到470,628份申請，遠超當局早前預料的30萬短期失業人士。