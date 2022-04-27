東方日報A1：千萬富翁大執位　港人愈窮愈見鬼

新冠肺炎疫情困擾全球兩年多，本港也出現財富大執位現象，疫下身家大洗牌！有銀行的調查發現，去年本港千萬富翁人數較前年減少了15%，只有43.4萬人，約7.5萬人在疫情一年中冇得留低，失去千萬富翁俱樂部會員資格。同時，幸存的千萬富翁大執位，因本港千萬富翁淨資產總值中位數及流動資產中位數均上調，後者由原來的350萬元增加到400萬元。富豪們水漲船高、身家再升，貧苦基層愈窮愈見鬼，飽受疫症、失業等問題折磨，料本年度貧富差距會進一步拉大！

香港是聚富之地，花旗銀行近期進行「香港千萬富翁調查2021」，調查由去年10月至今年1月進行，以電話隨機訪問3,786名21歲至79歲的香港居民，發現全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達43.4萬人，平均每13人便有一人是千萬富翁，富翁的淨資產總值中位數為1,570萬元，較前年報告所述的1,550萬港元稍為上升。而2020年的同一項調查，曾推算當時的香港千萬富翁有51.5萬人，換言之，這一年中減少了大約15%。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，本港千萬富翁按人數計有所減少，估計與環球投資市場波動有關，不評論與移民現象關係。她指出，疫情對千萬富翁的身家有一定影響，但接受訪問的富翁中，有32%表示疫情令其投資取態較前一年保守，而兩年下來，超過70%的千萬富翁表示其資產總值已回復至疫情前水平，當中包括近25%表示，其資產總值甚至比疫情前有所增加，「穩中求富」奏效。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析，本港千萬富翁人數減少，估計與股市動盪、樓價下滑所引起的短期波動有關，原因是不少港人的資產或被股票或物業「綁死」，疫情持續兩年期間，股市及樓市均有所波動，部分人的資產或有減少。

不過，他亦留意到不少千萬富翁身家不減反增，「留低（俱樂部）的人少了，但錢多了」，這個現象反映相關階級人士的資產分配更不平均。

談到千萬富翁守護財產之道，李貴莊分析，大部分千萬富翁有近50%的流動資產為現金，近30%為股票，基金及債券則佔逾20%。淨資產主要分布於物業（71%），與2020年相若，而股票在過去3個月內仍然為滲透率最高的投資工具，有80%，其次為外幣（62%）、基金（52%）以及債券（34%）。展望今年，認為經濟狀況會有輕微增長或與去年相若的千萬富翁比例較上年顯著上升，近80%千萬富翁表示不會憂慮通脹或滯脹，將會繼續以股票、物業及基金為主要投資。

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