涉違地契兼瞞科技園公司租金利益　黎智英欺詐案今開審

壹傳媒黎智英早前先後就4宗非法集結案，共判囚20個月，現於赤柱監獄服刑中，惟他仍要面對其他刑事案。黎與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近2,000萬港元，兩人因此被控一項欺詐罪。此案今早(27日)於區域法院法官陳廣池席前開審，預計審訊需時25個工作日。

本案原本有3名被告，依次是黎智英(74歲)、集團營運總裁兼時任財務總裁周達權(64歲)和黃偉強(60歲)，但控方在今年2月底申請將周達權從本案中分拆，另案處理，獲法庭批准。現在黎及黃2名被告將於明天起受審，而周的案件則押後至7月21日再訊。案件分拆後，控方亦將控罪書修訂，由原本3名被告同面對一項欺詐罪，修訂為黎及黃同控1項欺詐罪，周則獨自面對1項欺詐罪。

控罪指，眾被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間藉着欺騙，即向香港科技園公司隱瞞，沒有或未曾在違反於1999年5月25日訂立的租契的情況下使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；以及向科技園公司虛假地表示，是在該租契所容許的情況下，使用或曾經使用該處所或該處所的部分，並以此意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利去採取行動，導致該蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益；或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

香港《蘋果日報》在2021年6月24日停刊；而壹傳媒有限公司則在同年12月15日被法庭頒令清盤。

案件編號：DCCC 349/2021