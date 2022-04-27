港府頭痛醫頭　內地援港醫療領隊促反思教訓　及早應對第6波

本港第5波新冠疫情於3月份最為嚴峻，醫護人手及社區隔離設施嚴重不足，內地多次派出援港醫護到港協助。內地援港醫療隊總領隊崇雨田接受訪問時表示，香港醫護一直無放棄、在抗疫前線奮戰，但奈何疫情高峰期醫療系統瀕臨崩潰，醫護工作量大增，當中不少人在社區受感染，令人手更緊絀。他認為，經過今次經驗之後，日後港府如果有需要，內地可以更快動員大批支援人員來港參與救治。

他又提到本港硬件方面，指香港寸土尺金，居住環境擠迫，相信現有的隔離設施在下一波疫情能再發揮作用，除了能收治大量患者，亦有助穩定民心，令市民「心裏踏實」。他強調，第5波疫情影響各行各業，港府應反思今次經驗和教訓，預備應對可能出現的第6、甚至第7波疫情。

崇指出，團隊原本計劃調派最具經驗的醫護來港支援，但上月初他帶領16名內地專家組成的先遣隊來港視察環境後，發現亞博館社區隔離設施的患者大多年過80，最年長甚至達105歲，當中一半人無自理能力，需要貼身照顧，而且有高血壓和糖尿等長期病患，因此需要調整人手比例，多派年輕力壯的醫護來港，亦要特別安排可以當夜更的醫生。