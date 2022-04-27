工務小組通過建58億新法院大樓　議員質疑解決案件積壓成效

司法機構向立法會建議斥資58億港元，在銅鑼灣加路連山道興建新的區域法院大樓，一併重置灣仔區域法院、家事法庭及土地審裁處，以解決空間和設施不足的情況及更善用資訊科技等。不過，雖然立法會工務小組委員會今早(27日)通過有關項目，但不少議員批評現時案件積壓嚴重，即使是勞資審裁處的案件亦可能要輪候1年，質疑新大樓除了有更大空間外，是否能實際上提升司法機構效率。

議員林哲玄指現時案件審訊輪候時間愈來愈長，質疑政府除了加建大樓，會否同時訂立目標，調整輪候時間。另一議員周小松指勞資審裁處輪候時間極長，由落案到審結至少要半年至1年，打工仔被拖欠工資，促大樓落成後調撥更多資源予勞資審裁處。社福界議員狄志遠亦指58億港元是一個相當大的數目，新法院不能只是增加空間或更加美觀，要求司法機構解釋將如何擴展家庭調解服務。部分議員則擔心交通擠塞加劇，指即使新法院提供100個停車位，「都泊唔到入去啦」。

司法機構政務長梁悅賢回應稱，自反修例事件以來，在區域法院排期的案件急增，部分案件牽涉的被告眾多，而且比較複雜，審期一般較長，其他案件的輪候時間加長，承認輪候時間上未達標。不過，新大樓會增加法庭可使用面積，包括法庭數目和法官辦公室，加快審訊流程，亦會全面使用資訊科技，例如在家事法庭多用調解設施等。而法庭面積亦會更大，能容納更多被告。