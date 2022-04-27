行人路修復工程平均延遲半年　承建商例行檢查不足或令市民受傷

審計署今日(27日)發表新一份審計報告，其中審視路政署公共行人路的保養工作，發現部分行人路的修復工程，出現延遲完工及預算過高的情況。審計署實地視察時，發現承建商對行人路的例行檢查有嚴重不足，部分出現損毀，或對行人構成危險。

審計署審視由2015年至去年，當中20個核准預算為300萬港元或以上的行人路修復項目，發現有6個項目已完成，其餘14個正在進行。在已完成的項目中，有4個延遲完工1至12個月1不等，平均延遲6個月。6個項目的核准預算全部過高，幅度由27%至2倍不等，有工程的未動用撥款有延遲交還，導致500萬港元有關撥款被扣起。

此外，審計署在5個地區中35條須每7天一次例行檢查的行人路，進行兩輪實地視察，揭發承建商未有發現183項目損毀，佔首輪實地視察189項損毀中的97%；在上述損毀中，有14項，即佔8%或會對道路使用者構成危險。署方提出多項建議，包括查明承建商進行道路檢查有所遺漏的原因，謹慎審核承建商提交的檢查計劃，以及採取措施確保有關施工令推行進度的資料適時輸入及會計系統等。