立會今開實體大會審議撥款草案　議員斥政府「撳住荷包」

疫情緩和，立法會今日(27日)以實體形式舉行大會，並率先就《2022年撥款條例草案》進行二讀辯論。有議員關注醫療及房屋問題，指基層生活無尊嚴，縱使庫房水浸但政府「撳住荷包」；亦有議員指政府仍停留在紙本電子化階段，需與時並進加快行政效率。

議員李梓敬指很多基層市民仍過住無尊嚴生活，貧富懸殊情況不堪入目，而政府坐擁巨額庫房存求，但對基層視而不見，今年更只有不足2%的預算增幅給醫管局，政府高官開口「多謝醫護」，但實際在支持醫護上則「撳住荷包」。另外，李指公屋興建進度緩慢，雖當局已覓350公頃土地，建33萬伙公營房屋，供應未來10年，但當中只有三分之一的單位在首5年落成，形同「遠水不能救近火」。

另一議員張國釣亦批評政府現時停留在紙本電子化階段，包括網上填表格及用電郵處理行政事務等，而應用大數據和人工智能才是長遠的轉型方向，並透過數據進行分析，以加強民生事務的效率，但香港現時在大數據和人工智能的程度仍十分落後，他希望政府多下工夫改善。

至於飽受疫情困擾的飲食界，其代表議員張宇人指禁追租方案令中小企業有喘息空間，並希望政府日後再次考慮「2+2」的免租方案。至於在保就業計劃方面，他指令企業減輕人工支出的負擔，與禁追租方案相輔相成，猶如對企業派「定心丸」。