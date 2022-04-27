去年度公僕流失8500人　當局指沒構成額外財政負擔

在2020-21年度，公務員流失人數約為8,500人，佔實際員額約4.8%，而退休是公務員離任的主要原因，有議員關注公務員離職會對財政儲備造成影響。公務員事務局今(27日)回覆表示，在2021年，新領取退休金的公職人員人數為6,365人，預算在2022年度新增的退休公職人員數目為6,370人，惟未達退休年齡而離職的公務員數目，不會對政府構成額外的財政承擔。

公務員事務局表示，2021-22財政年度的退休金修訂預算及2022-23財政年度的預算分別為434.667億元及458.520億元。制定退休金預算時，當局會考慮多項因素，主要為正領取退休金的退休公職人員的數目及來年退休公職人員的新增數目；而在2021年，新領取退休金的公職人員人數為6,365人，預算在2022年度新增的退休公職人員數目為6,370人。

當局指公務員的退休金是根據退休金法例訂定的計算方法計算，無論公務員何時及因何原因離職，一般皆只會於有關公務員年屆法定的退休年齡才會獲得發放。至於政府僱員的強制性公積金或公務員公積金，政府是根據員工薪酬、服務年期及相應的供款率每月作出供款，因此未達退休年齡而離職的公務員數目，不會對政府構成額外的財政承擔。