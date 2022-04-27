青年學院收生不足或超收問題嚴重　部分課程連續3年超逾10%

審計署今（27日）發表最新一份審計報告，其中一份有關於職業訓練局青年學院的工作，在培訓課程管理方面，在2018/19至2020/21學年3個學期，部分課程收生不足或超額收生逾10%。部分課程的收生人數明顯減少，學院每年開辦的33項全日制職專文憑課程中，有3項 (9%)在2020/21學年所取錄的一年級學生人數，較2018/19學年減少超過一半。

審計報告指，就一年級學生而言，青年學院在2018/19學年開辦的33項全日制職專文憑課程中，有15%收生不足逾10%，2019/20學年的35項全日制職專文憑課程，就增至51%收生不足逾10%，而2020/21學年開辦36項相關課程中，就有44%收生不足逾10%。

報告又指，在2018/19學年至2019/20學年，分別有42%、29%及42%超額收生逾10%。在該段期間，在每年均有開辦的33項全日制職專文憑課程中，有27%每年取錄的一年級學生人數均不足或超額逾10%。審計署認為，青年學院需要採取措施，避免培訓課程嚴重收生不足或超額收生，而學院也需要考慮課程以往的收生情況，盡可能準確地計劃學額。