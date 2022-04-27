示威現場拳打督察　女子認襲警罪判囚34天

2019年10月27日有網民在尖沙咀一帶發起集會，入夜後示威轉到多個地區繼續。當日一名曾患精神分裂症之女子，因在旺角用雙拳打警員胸口及腳踢另一警員的大腿被捕。她早前承認1項襲警罪，今天（27日）在九龍城裁判法院判刑。暫委裁判官陳安婷引述報告，指被告有潛在情緒及精神問題，感化官不建議判處社會服務令。雖然辯方稱被告並非現場示威者，但陳官考慮到被告行為可能觸發他人情緒，令情況一發不可收拾，案情嚴重，即時入獄是唯一可取的判刑，最終判被告監禁34天。

40歲被告遲文嘉的律師今天求情時，指感化官在報告中指被告不適合判處社會服務令，惟辯方稱被告願意履行社會服令，她只是擔心自己精神狀況會影響。暫委裁判官陳安婷判刑時，則指出感化官認為被告不適合，並非基於被告意願，而是被告有潛在情緒及精神問題，或會影響進行社會服務，加上社會服務須講求團隊合作和須體力勞動。裁判官又提到，被告在現場看見警員後，想起自己被警員拘捕及進入精神病院的經歷，她一向對警員沒有好感，一時情緒波動便犯案。裁判官認為即使被告非示威者，案情亦有一定嚴重性。

案情指，2019年10月27日晚上9時許，督察王楚源乘坐警車到旺角彌敦道執勤，當日較早前有示威者在尖沙咀集會，及後到彌敦道一帶堵路。王於彌敦道601號創興廣場外落車，在關上車門之際，1米外的被告突然轉身上前，用左右手拳打王的胸口。被告被現場警員制服後，在押送期間，又再用腳踢偵緝警長陳家俊的左大腿數次。

案件編號：KCCC 3409/2021