經民聯促下屆政府解決房屋問題　首要目標爭取與內地通關

本港房屋問題仍未解決，加上疫情打擊經濟，市民苦不堪言。經民聯今日(27日)籲下屆爭取短期突破香港房屋困局，並加快推動疫情後經濟復甦，期望盡快與內地恢復通關。

在突破房屋困局方面，議員盧偉國指要全速推展北部都會區，打破現有法律政策限制。另外促檢視生態價值不高的郊野建屋、放寬濕地緩衝區，完善新界區內交通基建。議員劉業強則希望土地共享先導計劃中，偏遠地區修改公私營房屋比例至3：7或者2：8，以及完善賠償機制。他又稱，不少成功城市都是私營房屋比例較高，加上偏遠地區建公屋都不便市民上班。

有關加快疫後經濟復甦方面，議員林健鋒促盡快恢復人員流動，訂立復常通關路線圖，期望新一屆政府以盡快恢復同內地通關為首要目標，同時亦要取得平衡，以便與海外人員恢復正常往來，並適時檢視航班熔斷機制。他又稱要重推大型國際性體育、文化及康樂盛事，建議舉行「贈送機票」活動，免費向來港參加本地會議展覽盛事的境外買家和參展商送出機票，重建香港盛事之都的地位。

另一議員吳永嘉指政府對會議展覽資助計劃資助額不多，建議優化計劃，擴大資助範圍，並爭取加入區域全面經濟夥伴關係協定（RECP）。