3度持刀劫停車場的士　運輸工認罪判監66個月

一名育有4歲幼女的運輸工人，前年3度於晚上持刀搶劫，其中一晚更接連掠去2名的士司機錢財，3宗劫案共涉及價值逾4000港元財物。他今天（27日）在高院原訟庭承認3項搶劫罪。辯方求情提到，被告因疫情及社會事件失業，受財困才犯案。被告警誡下則稱他將部分贓款用來買奶粉。法官黎婉姫表示，雖然3名事主沒有受傷，但他們當時均獨處，必定被嚇壞，而以的士司機作犯案目標，更是加重罪責的因素，最終判被告入獄5年6個月。

33歲被告卓文迪，報稱任職運輸工人，育有一名4歲女兒。他過去有11次定罪紀錄，其中在2017年因販毒入獄，2019年7月出獄。案情指，2020年2月14日晚上9時許，戴口罩及鴨舌帽的被告，闖入葵涌一棟工廈停車場收費寫字樓後，持約45厘米長利刀指嚇一名女職員，聲稱打劫。職員給了被告300港元，被告同時奪去職員價值3000港元的手機。

同年2月16日凌晨3時許，被告在葵興港鐵站對開登上的士，抵達目的地長沙灣時，被告取出約20厘米長利刀打劫司機，劫去1270港元後逃去。當被告逃去後不久，他又在長沙灣登上另一輛的士，要求載他回葵涌。抵達後，被告取刀指嚇司機，司機交出300港元，並假裝找銀包，伺機逃脫及報警。警方在同月22日拘捕被告。被告警誡下稱，新冠疫情下他失去工作，因此才犯案。

案件編號：HCCC219/2021