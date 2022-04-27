鹹水管爆裂改善工程嘆慢板　6.5年未完工　滲漏最長停足7日水

審計署今(27日)發表新一份報告審視水務署沖廁水供應管理，發現截至去年4月，44個鹹水管爆裂熱點中，仍有14個繼續進行改善工程，當中13個的工程距離上次爆喉平均約4.5年仍未完成，最長更達6.5年。而在2018年至2021年3月，全港發生6,193宗鹹水管滲漏，當中32%、即近1,991宗個案接獲報告後，關閉水掣需時2小時以上至49日，平均需時22小時，當中217宗個案停水時間達1日至7日，平均需停鹹水39小時。

報告又指，薄扶林和新界西北海水供應網絡分別在2013年及2015年完工，但截至去年6月，水務署仍未完成兩區轉用海水沖廁的工作，當區超過80%臨時淡水沖廁帳戶仍然使用淡水。單在2020年，兩區合共使用820萬立方米淡水沖廁。審計署補充，其他設有海水供應系統內截至去年6月，有4,134個用戶仍使用淡水沖廁，2020年有1,880萬立方米淡水用作沖廁。

審計署建議水務署，應加快為海水供應範圍內的用戶轉用海水沖廁，並在推行改善工程時納入高風險的鹹水管，在切實可行下盡快完成鹹水管改善工程，並確保承建商遵守合約，調配足夠人手處理涉及鹹水管爆裂的緊急情況，以盡快解決鹹水管滲漏事故，水務署指同意審計署的建議。