牌照事務處日日打蛇餅　審計署倡以派籌替代　運輸署賴制度複雜

審計報告審視運輸署的車輛簽發牌照服務，運輸署轄下設4間牌照事務處，分別是香港、九龍、觀塘及沙田，提供各類車輛牌照和駕駛執照的簽發服務，署方實地視察後留意到九龍與其他3間相比，排隊人龍較長，環境也較擁擠。報告指出，運輸署曾於2015和16年，在位於金鐘的香港牌照事務處，試驗派籌代替排隊的可行性，雖然市民反應正面，但運輸署認為派籌制度甚為複雜，當時決定不會推展。審計署認為，運輸署需要探討可否設立派籌輪候制度，取代現時排隊做法。

報告又指出，2019至2020年期間受疫情影響，經牌照事務處處理的事項跌至約303萬宗，但職員人數卻由2019年的289人，增至2021年的358人，增加了69人，增幅為24%，大部分是屬中介員工，他們主要負責郵寄、投遞等「非櫃枱形式」的服務申請，審計署認為運輸署需要審慎檢視人手需求。運輸署解釋，疫情令「非櫃枱形式」的申請數目大幅上升，但能於10個工作天內提供服務的個案，2020年只有89%，未達95%的目標，審計署認為運輸署需改善相關流程提升效率。

報告又提到，在2020年8月起的一年內，有逾11.9萬宗續牌申請，但截至去年6月底，只有2%個案，約1.5萬輛車選用電子續牌服務。報告建議運輸署應推廣使用車牌提示訊息的電子服務，並加強提醒車主適時續牌。