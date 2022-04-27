基層疫下失業及就業不足情況嚴重　團體促放寬援助申請門檻

第5波新冠疫情下，最新失業率升至5%，大約188,500萬人失業，就業不足率亦升至3.1%。關注基層團體「基層願景」今日(27日)發布的調查亦反映同樣情況，原本有工作的受訪者中有一半失業，即使有工作，工時亦減少或要放無薪假，70%受訪者收入減少。團體促請政府放寬臨時失業援助計劃的申請門檻，令開工不足的人士亦能受惠，並建議當局調低在職家庭津貼的申請要求。

團體本月初以網上問卷形式訪問約300名基層市民，53%受訪者表示，今年1至3月第5波疫情以來沒有工作，僅得20%人有全職工作，超過80%人說，因為疫情減少工時。另外，有75%的受訪者指，沒有申請臨時失業支援計劃，主要由於不符合資格，包括連續失業不足30天。團體指，不少受訪者生活捉襟見肘，依靠積蓄過活，單次的支援措施幫助有限。

基層市民陳太指，她去年12月做散工能賺到6,000港元，但第5波疫情下，她只是做過一星期散工，其丈夫在地盤的工時亦由每個月200小時減至150小時左右，月入大減數千港元。但陳太指由於丈夫只是開工不足，並非連續失業30天，不符合申請臨時失業援助，對此感到無奈，期望政府的申請條件不要太苛刻。