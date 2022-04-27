緩步跑人士佔運動場使用率逾80%　未能反映為學校等提供場地功能

審計署今(27日)發表最新一份審計報告，涉及康樂及文化事務署的運動場設置和管理工作。審計署留意到，緩步跑人士的使用率佔了運動場總使用率逾80%，而康文署管制人員報告內的運動場平均使用率，未能反映為教育機構和其他相關機構提供場地，如舉辦田徑活動等主要功能的使用率。

截至去年8月，由康文署管理的運動場有25個，在2020至21年度，康文署運動場的運作和管理費用為約2.13億港元。根據康文署的管制人員報告，2016至2020年，每年運動場的平均使用率均為99%。但審計署留意到，在計算運動場的平均使用率時，康文署並沒有考慮緩步跑人士的實際數目和跑道可容納的人數。

審計署又發現，康文署沒有要求運動場人員編制有關緩步跑人數的統計數字。審計署在去年6至8月期間，先後到香港仔運動場、九龍灣運動場和沙田運動場視察，並審查各運動場的記錄，發現沙田運動場的人員備存了每小時緩步跑人數的統計數字，而另外2個運動場則沒有定期備存有關統計數字。康文署署長回覆時指，同意審計署的建議，署方會規定其人員定期備存使用運動場跑道的緩步跑人數統計數字。