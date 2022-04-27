1016名救護人員今年曾染疫　4月緊急救護召喚服務每日達標

第五波疫情嚴重打擊救護服務，緊急救護召喚服務的達標率更一度跌至新低的21.4%。隨着疫情回穩，近日緊急救護召喚服務的情況已明顯改善，以4月為例(截至22日)，相關達標率每日維持在92.5%或以上。而在今年1月至4月6日期間，共1,016名救護人員染疫，1,140名救護人員被列為密切接觸者，他們缺勤的平均日數分別為10.29及9.54日。

保安局回應議員黎棟國的書面質詢時表示，今年1月至4月6日，消防處平均每日接獲約2, 007宗救護召喚，其中接獲最多召喚的為3月10日，個案宗數為2,773宗，其中2,770宗為緊急召喚。

就緊急救護召喚服務的達標率方面，疫情下消防處的救護屬員除應付日常緊急救護召喚之外，亦為確診和懷疑確診患者提供緊急治療，也負責把他們和密切接觸者送往醫院或隔離設施，加上大量人員確診或需接受強檢，故在上述期間，消防處共接獲182,176宗緊急召喚，僅76.25%個案達標，在12分鐘目標召達時間內到場。隨着近期的疫情發展，近日緊急救護召喚服務的情況已明顯改善。