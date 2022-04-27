執法部門檢取測試大麻二酚產品　三分一含違禁成分

大麻為青少年最常吸食的毒品，不少咖啡室或護膚品店近年推出大麻二酚(CBD)產品，聲稱具紓壓、止痛及護膚等效用，因不含精神活躍性，港府未立法將其列為毒品及禁止出售，但有關產品部分或夾雜受禁的四氫大麻酚(THC)。保安局表示，港府已計劃進一步立法管制CBD，又指執法部門自2019年起進行了近120次行動，在不同地點檢取和測試聲稱含有CBD的產品。在已完成檢測的產品中，有約三分之一的樣本被驗出含有THC。

保安局回應議員楊永杰書面質詢時指，警方和海關等執法部門留意到近年有不同種類含有 CBD的產品進口和在本地出售，主動在不同地點檢取和測試聲稱含有CBD的產品，在已送交政府化驗所並已完成樣本檢測的產品中，有約三分之一的樣本被驗出含有THC，當中涉及超過4,000件被檢取的產品。被問及檢控及定罪情況，保安局則指目前在大部分驗出THC的個案中，執法部門仍在調查或正徵詢律政司意見。

至於被問及CBD被納入《危險藥物條例》規管前，會否倣效外國政府的做法，建議市民每日攝取CBD的上限、提醒孕婦等人士應避免使用含CBD的產品。保安局認為，現時已有不同法例規管含CBD的產品，包括《食物安全條例》及《消費品安全條例》等，考慮到CBD產品很可能含THC，故認為不宜建議市民每日攝取CBD的上限，或設下買家年齡等。