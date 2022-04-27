確診恩恤金津貼2150人申請僅1395人獲批　羅致光無意調整申請資格

本港爆發新冠肺炎後，政府為確診的合資格香港居民設立津貼，可獲發放一筆過5,000元的恩恤現金。勞工及福利局局長羅致光今日(27日)表示，截至今年本月4日，社署共接獲2,150宗有關申請，其中1,395宗申請獲批，26宗申請被拒，109宗由申請人撤回。現時無計劃調整上述項目的申請資格。

議員陳沛良在立法會會議上質詢，政府提供恩恤現金津貼審批情況，及不少確診人士因醫療系統崩潰，無法在公立醫院留院接受治療，會否調整申請資格。勞福局局長羅致光書面回覆指，26宗申請被拒的原因包括屬外地輸入的新冠病毒個案、非確診個案、申請人享有有薪病假等，署方無備存每宗申請的平均審批時間。

羅致光續稱，署方根據已公布的申請資格審批所有申請，包括檢視申請人提供的資料、聯絡其僱主或有關人士核對相關資料，以及與衞生署確認申請人是否符合資格的本地感染新冠病毒患者。如有需要，也會要求申請人進一步提交證明文件，以供查核。此外會根據風險管理的原則，抽樣進行覆檢。申請人士須獲衞生署確認為本地感染新冠病毒的香港居民，現時受僱但不享有有薪病假或為自僱人士，並因須在公立醫院留院治療而面對經濟困難，上述申請資格仍然生效。