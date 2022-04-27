僅27%反修例案被捕者遭檢控　1172人被定罪

涉及反對修訂《逃犯條例》及《港區國安法》而被捕的人士者眾，截至今年2月共10,277人涉反修例案件被捕，惟當中僅27.3%即2,804人被檢控。而截至今年，國安法被捕有175人，當中64%即112人和5間公司被檢控。

保安局指，涉反修例而被捕的10,277人中，2,804人被檢控，當中41.8%即1,172人被定罪，另有939人的案件審訊中。涉國安法被捕的175人，當中112人和5間公司被檢控，至今8人被定罪，佔已完成審訊人數的100%，還押候審及獲准保釋外出的人數分別為78人和59人。

局方指，由於相關案件涉及人數較多，牽涉大量用作呈堂證據的錄像，故審理時間較長，司法機構過去兩年通過多管齊下的措施，盡量優先和加快處理與反修例及國安法案件。截至今年2月，各級法院接獲的約2,100宗反修例案件中，約1,700宗(即83%)已結案，餘下約190宗於區域法院審理的案件，當中約85%已排期於2022至2023年開審。而各級法院接獲共85宗國安法案件，很多與保釋有關，當中75%即64宗已結案。