破欠基金批款耗時逾7個月　申請相隔逾1年比例飆3倍

審計署今日(27日)發表最新一期審計報告，其中一份關於保障僱員權益及福利的報告上，力數勞工處在管理破產欠薪保障基金、執法工作及其他項目上的21項缺失，包括處理破欠基金的特惠款項申請時間過長，由2018年起至2021年上半年間，獲批申請的平均相隔時間介乎6.5至7.7個月，當中耗時超過1年的個案，更由2018年的5%激增大增至去年上半年的21%，大幅落後處方所訂定10個星期內發放款項的目標。就此審計署建議勞工處縮短收齊申請破欠基金所需資料和文件的時間，並探討目標發放款項是否仍可行。

此外，勞工處在檢查及覆核獲批個案上更是無序無章，當中由助理處長負責檢查的選定個案中，逾4成個案在選定後5至35個月仍未進行檢查﹔而現有供申請人在不滿其破欠基金申請結果時，提出覆核的機制則形同虛設，因勞工處未有選取任何個案供高級勞工事務主任覆核，意味着覆核申請皆石沉大海。審計署就此表示需確保適時抽樣檢查獲批申請，並公布抽樣檢查的程序和基準。

至於在執法工作，報告揭露勞工處在視察各工作場所的表現未如理想，在2020年間受疫情影響導致視察次數僅得約10.4萬次，較每年14萬次的服務表現目標少26%。而在接獲懷疑拒付或過期支付工資的轉介個案後，勞工視察科亦未有就符合選定準則的建築地盤獲優先視察，由2016年起至2021年5月期間，有1,235宗符合涉及承辦商連續2個或以上工資期過期支付工資的選定準則。然而上述個案中，有逾4成未經勞工處視察；另外有516宗符合涉及明顯違規承辦商的選定準則，但當中逾2成個案未經勞工處視察。審計署建議勞工處應確保符合選定準則的建築地盤獲充分考慮，並在選定工作場所進行視察時獲優先處理。