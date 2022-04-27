政Whats噏：在囚梁耀忠經常失眠　運動多搞到背肌痛

前議員梁耀忠(阿忠)因前年六四集會，被裁定煽惑他人參與未經批准集結等罪罪成，判監9個月。近日佢嘅社交平台有貼文，講佢入獄初期最唔習慣嘅係時間，好似人生同一切都停頓咗，為咗填滿啲時間，佢仲經常做運動，點知搞到背肌痛，又因為諗得太多嘢，經常失眠。

貼文中話自從阿忠喺舊年12月13日判刑後，已經入獄4個月，又指佢舊時做議員嘅時候經常出入監獄，協助囚友，但依家就輪到佢親自體驗牢獄生涯。而阿忠喺入獄初期，佢最唔慣嘅係時間，彷彿一切，包括人生都停頓咗，仲以一幅時鐘仿似海綿咁癱軟喺枱上嘅超現實主義名畫，嚟形容佢對於獄中時空嘅感受。

為免久而久之，連日子都唔記得，甚至唔記得今日係入獄第幾日，阿忠必需填滿時間，於是不停咁寫信、睇書、做運動，同埋努力思索日漸模糊嘅日期。而正因為佢經常做運動，結果搞到背肌痛；又由於想得太累，經常失眠，而唯一能夠令佢感覺到存在嘅，係遲來的信。

唔單止六四集會嘅判刑，其實阿忠亦因2019年8‧18未經批准集結案被判入獄8個月、緩刑12個月，而佢因而喪失葵青區區議員嘅資格。而佢所屬嘅組織街坊工友服務處，其職工會，即街工職工會主動申請撤銷工會登記，而喺上月中旬正式刊憲。