TG頻道倡港獨　理大生認煽動分裂罪後日判刑

理工大學男學生利用住所作武器庫，收藏胡椒球彈及手槍等物品，又在網上發布危害國家安全的貼文。他今天（27日）在區域法院承認煽動他人分裂國家罪，無牌管有槍械及管有攻擊性武器則不認罪，准存檔法庭不繼續起訴。國安法指定法官胡雅文把案押後至本周五（29日）判刑，此期間被告須繼續還押。

23歲被告呂世瑜，報稱是理工大學一年級生。案情指，被告與一名徐姓男子自2019年起，共同管理一個Telegram頻道「橙級裝備」。被告擔任「防裝」管理員，徐姓男子則為「攻裝」管理員，並自稱為「武器商人」。2人在該頻道宣揚港獨思想，鼓勵「全力武裝」，並向頻道成員銷售武器及示威者裝備，更稱會用成本價向學生出售裝備。2020年6月30日《港區國安法》生效後，徐姓男子發貼文指頻道將繼續銷售武器，被告則指他視《國安法》如廢紙，並幾乎每天發貼文提及「香港獨立、唯一出路」的口號。當時該頻道改名為「抗共港獨台」。警方於2020年9月24日，在被告家中拘捕被告，當場搜出1支胡椒球氣槍、1支伸縮棒及2把刀。被告警誡下稱，該氣槍是從美國網購得來，並打算以6,800港元在該頻道上出售。

辯方今求情指被告早年喪父，由母親獨力撫養。被告求學時期，對中國歷史及文化感興趣，但因患過度活躍症而影響學業，故中學畢業後未能順利升學。被告再苦讀1年後，終於考入理大土木工程系。辯方續指，被告的初心只是想讓政府聆聽及尊重市民的意見，他已經知錯認罪。加上被告不是名人，其頻道的廣泛性有限，故言論影響力亦有限，冀法庭能夠從輕發落。

案件編號：DCCC 401/2021