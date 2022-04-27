和合石靈灰安置所提供逾萬新龕位　5.11起接受申請

食物環境衞生署今日(27日)宣布，當局將為位於粉嶺和合石靈灰安置所第六期A座，10,900個新建的可續期骨灰龕位進行新一輪編配，並於今年5月11日至6月10日接受申請。食環署會以攪珠及電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序，及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。

繼去年在上址第六期B座編配2萬多個骨灰龕位後，食環署今次將當局將編配10,657個標準龕位，包括5,730個禁香龕位及4,927個非禁香龕位；以及243個大型龕位，包括120個禁香龕位及123個非禁香龕位。若申請數目超過A座可供編配的龕位數量，則會另外提供B座相應數量的龕位以供編配。

在申請期內，食環署只會為每一位先人處理一份申請。申請人只須為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少3位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。中籤申請人如決定接受龕位位置，須在指定日期和時間前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。