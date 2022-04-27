港鐵將軍澳綫或延長　運房局指須配合137區土地發展

將軍澳區近年人口急增，港鐵將軍澳綫作為區內交通命脈，有議員反映車廂愈見擠迫，認為有迫切需要完善鐵路網絡，並向運輸及房屋局提出書面質詢，了解當局有否進一步發展將軍澳綫，包括將該綫延伸至將軍澳137區。當局今(27日)回覆指，會配合該區土地用途研究結果，探討可能性。

將軍澳第137區位於將軍澳工業邨以南，約有80公頃填海用地。政府早於2002年以臨時撥地形式，劃作為儲存泥土等填海物料的用地。為探討長遠土地用途，土木工程拓展署及規劃署於2016年已委聘顧問展開規劃及工程研究，檢視其發展潛力和限制，探討將該區長遠用作住宅、商業及其他發展的可行性，並且進行相關的技術評估。

另外，《鐵路發展策略2014》早年提出擬建北港島綫及東九龍綫。當局指，北港島綫劃，涉及複雜技術事宜，包括走線需配合港島北岸新海濱地區的規劃、工程將穿越繁忙的市中心地底及貼近現有建築物及基礎設施、建造期間需改動沿線部分的地下公用管線等，故此可使用工地面積有限，增加施工難度；東九龍綫由於沿線地勢起伏，受重型鐵路的爬升能力所限，部分路段須深入地底，預計工程有相當大技術困難。港鐵正因應政府的意見，就可行方案作進一步研究，以改善項目設計。在建議鐵路方案的細節，例如走線、車站位置、落實時間表等完備時，政府會適時公布項目的未來路向。