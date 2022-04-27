港動物保護落後　無法例禁止放生　將就貓隻植入晶片諮詢業界

本港現時只規定狗主為狗隻植入微型晶片及領取牌，飼養其他動物，包括貓隻則不需要。食物及衞生局今(27日)書面回覆議員葛珮帆的查詢時指， 現時植入晶片的規定是根據《狂犬病規例》，旨在預防和控制狂犬病的傳播，而貓隻傳播狂犬病的風險相對較狗隻為低，因此並無迫切需要規定所有貓隻植入晶片。但食衞局透露，漁護署正考慮透過修改《動物售賣商營業守則》，規定所有持牌動物售賣商出售的貓隻須植入晶片，以方便辨識主人及協助主人尋回走失的貓隻，將於今年內就上述規定諮詢業界。

另外，本港動物保護福利法例落後，近年殘酷虐待動物事件屢見不鮮，政府建議就《防止殘酷對待動物條例》作出修訂，向對動物負有責任的人士，包括繁育動物的人士，施加「謹慎責任」，要求他們採取合理措施以照顧動物福利需要，包括獲得保護免受痛楚、痛苦和傷害等，食衞局將於今年5月向立法會食物安全及環境衞生事務委員會簡介擬議修訂，並預計在下半年向立法會提交條例草案。

至於會否倣效台灣當局立法禁止未經許可的放生動物活動，食衞局指出，現行法例並無禁止放生活動，但不當地放生動物或會影響動物的存活，不鼓勵市民自行放生動物。政府亦擬修訂《防止殘酷對待動物條例》，包括明確指出釋放動物導致該動物受到不必要的痛苦為殘酷對待動物行為，並建議加重罰則。