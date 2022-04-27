指新華財經濫用程序　潘蘇通求剔除破產呈請　官押後判

近年屢傳財政狀況困難的高銀金融主席潘蘇通，去年12月被一間財經資訊供應商入稟高等法院申請破產。潘蘇通一方其後以對方濫用程序為由，申請撤銷呈請高院今（27日）展開聆訊處理。原訟庭暫委法官梁俊文聽罷雙方陳詞後，決定另訂日子頒布決定。

本案的破產呈請人為新華財經有限公司，答辯人則為潘蘇通。潘的代表律師指，潘被新華財經申請破產前，其實已面對另一宗破產呈請。新華財經所是次申請，明顯屬於濫用或不當利用程序，法庭應予以撤銷。破產呈請人一方則指，相關的破產呈請或可以合併處理，又引用案例力陳，呈請人提出是次申請符合程序。法官聽取陳詞後，決定押後裁決。由於潘涉及另一宗案件正等候審理，因此批准雙方在該案判決後，再添補陳詞。

潘蘇通近年屢傳財政狀況困難，他在去年11月被中信銀行入稟提出破產呈請。法庭已經排期於6月7日處理案件，預計需時2天。另外，潘以及高銀金融旗下的金鋑有限公司，本月亦被管理顧問公司Outstanding Management Consultation Limited入稟高院，追討約8.1億港元欠款連利息。

案件編號：HCB 6830/2021