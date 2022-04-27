煽惑他人參與前年6.4維園集結罪成　黎智英已入紙申上訴

現年74歲的壹傳媒黎智英，前年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會會場外現身，因此被檢控。他去年在區院受審後，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，法官胡雅文判他入獄13個月，刑期與他早前牽涉的案件同期執行，毋須加監，「有判等於無判」。黎智英和同案另一被告何桂藍，今年初已向高院上訴庭就定罪及刑期提出上訴。司法機構暫時未有就有關申定下聆訊日期。

控罪指，黎智英於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。他就本案入獄13個月，連同本案前的3宗非法集結案件，共被判監20個月。至於何桂藍方面，則被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。她經審訊後亦被裁定罪成，被判入獄6個月。

黎智英現時官司纏身，除涉及違反地契使用將軍澳工業邨地段的欺詐案今天（27日）開審外，他與另外6名壹傳媒及《蘋果日報》高層另涉嫌違反《港區國安法》。黎被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為共3罪，其餘人則各被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：CACC 1/2022