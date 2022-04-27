2018年大嶼山滑翔傘致命意外　報告指與天氣迅速惡化有關

2018年7月22日，在大嶼山玩滑翔傘遇怪風吹走失蹤的男子鍾旭華，6日後在山坡被發現全身多處骨折，後證實死亡。民航意外調查機構今日(27日)發表調查報告，指當日下午約1時50分，該名飛行員位於南大嶼郊野公園內的滑翔傘活動區，駕駛一架Ozone Alpina 3滑翔傘從南大嶼山東面起飛場起飛。惟至晚上7時34分，警方收到有關飛行員失蹤的報告。消防處立即聯同警方、飛行服務隊和民眾安全服務隊展開搜救行動。

由於當時在熱帶風暴「山神」的影響下，本港天氣於7月23日至26日期間持續惡劣，在能見度較差和低雲層的狀況下，聯合部門的搜救行動受阻。飛行服務隊至27日上午11時47分，在距離該名飛行員起飛地點東北面約1公里的大東山山坡上發現飛行員及其滑翔傘。飛行服務隊立即以直升機將飛行員送往醫院，其後證實死亡。

調查報告認為，釀成這次致命意外的原因，可能是飛行員在天氣迅速惡化下失去對滑翔傘的有效控制，導致滑翔傘撞擊地面，造成飛行員身體多處受傷。調查組提出3項安全建議，供民航處及負責搜救行動的部門跟進。調查機構發言人指發表調查報告目的是找出意外發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生。