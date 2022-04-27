無依期交選舉申報表　2立法會候選人認非法行為罪還押

廉政公署落案起訴2020年立法會換屆選舉，新界西地方選區2名屬同一名單的候選人，沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書。2人今日（27日）在觀塘裁判法院承認控罪。裁判官杜浩成將案件押後至5月11日判刑，以待索取2名被告的背景報告。2人暫時還押懲教署看管。

本案2名被告趙寶琴（47歲、護士）及王振霖（41歲、巴士司機），同承認1項罪名，即沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條的規定提交選舉申報書，違反該條例第38條。案情透露，立法會選舉原定於2020年9月6日舉行，2名被告於同年7月提名期內報名競逐新界西地區直選，趙王2人分別為同一名單的第一及第二名候選人。有關選舉其後按《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》中止。據上述規例及《選舉（舞弊及非法行為）條例》，候選人要在2020年9月29日或之前，向選舉事務處提交選舉申報書，但2名被告經選舉事務處提醒後，都無在限期前呈交申報書。選舉事務處遂將事件轉介廉署調查。

案件編號：KTCC 153/2022