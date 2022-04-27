涉街站外與警口角阻差　網媒記者「軍火佬」受審

綽號「軍火佬」的網媒記者胡家輝涉嫌在去年4月的「全民國家安全教育日」，在已解散學生組織「賢學思政」的街站附近以粗口辱罵警察，被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為、阻差辦公及拒絕或故意忽略服從警員命令3罪。他否認所有控罪，案件今天（27日）在西九龍裁判法院開審，庭上播放片段，顯示被告與警方當日曾有口角，警方最終於事件發生近半年後正式落案拘捕被告。裁判官鄭念慈聽取控方案情後，裁定表面證供成立，案件押後至明天續審。

44歲被告胡家輝，現報稱運輸工人。他被控於2021年4月15日，在旺角西洋菜南街與豉油街交界的公眾地方作出擾亂秩序的行為，即喧鬧行為，意圖激使他人破壞社會安寧。他亦被控在同日同地故意阻撓偵緝警員劉達明，以及拒絕服從或故意忽略警務督察岑勁安根據《公安條例》第17(3)條發出的命令。

庭上播放的片段顯示，被告當日在案發地點拍攝街站情況，有警察到場用橙色膠帶圍住設立街站的人士，期間有警員問「兄弟，係咪有人有票喺手？」、「唔散嘅，直接告佢啦」。被告聽到上述説話後，質問警員相關情況，又大叫「再封大啲啦，封咗條菜街佢吖」、「警察唔會打人你都夠膽講？龍和道打人嗰七警係咪警察啊？朱經緯係咪警察啊？」。影片見到偵緝警員劉達明曾表示「繼續吖，你繼續講」，被告則回應「我預咗畀人拉！我叫胡家輝，高登記者啊！」

偵緝警員劉達明作供，指出案發當日他奉命到賢學思政街站拍攝街站情況，但由於被告對著他大叫大鬧，引起40至50名途人包圍他，劉認為被告的行為阻礙他拍攝街站的工作，又破壞社會安寧，惟有「焗住」拍攝被告。辯方律師盤問下，劉堅持否認自己曾叫被告「繼續講」，又不同意自己曾瞪大雙眼看着被告，反指當時有同事跟他説話，他可能只是回應同事。不過劉亦表示，不排除自己可能沒向被告解釋，被告的行為會影響警方工作。

案件編號：WKCC 4118/2021