網上發文煽打警察　前區議員認違禁制令判緩刑

前年5月時任元朗區區議員何惠彬在其Facebook專頁發貼文，煽動他人向警方及當時仍未成立的國安處使用暴力，違反高等法院在2019年所頒發的臨時禁制令。何早前承認藐視法庭，今天（27日）在高院被判入獄1個月，緩刑12個月，另須付10萬港元訟費。法官高浩文指，何不應宣揚使用暴力，又坦言律政司在事隔15個月才提控是不能接受。

案情顯示，何惠彬在2020年5月22日所發出的Facebook貼文，指「襯住醉醉地同你哋講，你唔敢出手打x差佬（第日係打x國安），就注定被班x街食住。依家冇人同你哋講道理呀 ，依家講拳頭……」。律政司在同月26日再要求何刪除文章。何其後發文稱「post 我可能會del，但香港人內心嘅諗法，點鏟都鏟唔走……終有一日，香港人無懼任何刑罰，唔怕送頭，政權......（費事又違反禁制令，自己填充啦）」。何於同月31日移貼文。至2021年9月2日，律政司展開起訴藐視法庭程序。

法官指，雖然貼文不涉及使用刀槍等極端暴力，但作為具影響力的區議員，即使飲醉酒，也應三思而後行。考慮到何最後移除了貼文，亦選擇認罪，法庭接納他真誠後悔。法官續指，就着訟費方面，律政司要求索取約24.3萬港元訟費。不過，法官因應何的經濟狀況，只下令何支付10萬港元訟費。

案件編號：HCMP 1274/2021