疫苗開打以來共7399宗異常報告 再多28人打針後感不適

食物及衞生局今日(27日)公布，截至周日(24日)晚11時59分的過去一星期，共接獲28宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士，以及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至周日晚上8時，本港市民合共接種約1,582萬劑新冠疫苗。當中約661萬名市民已接種最少一劑疫苗。衞生署累計共接獲7,399宗異常事件報告，而就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括97宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。專家委員會目前已總結61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘25宗個案仍待更多資料以作評估。

根據醫管局資料，3月28日至4月24日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有351宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有36.2宗。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有11.7宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.7宗。