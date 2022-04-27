童樂居醜聞勞福局「抵鬧」　陳曼琪斥羅致光不食人間煙火

去年年底，本報率先發現童樂居虐兒醜聞，多名兒童受虐，勞工及福利局監督能力堪憂。有議員今日(27日)在立法會《撥款條例草案》二讀討論中，點名稱勞福局「抵鬧」，指官員即使減薪都不足以彌補近月多種失責的問題。她更批評勞福局局長羅致光離地、不食人間煙火。

議員陳曼琪在立法會發言時談及弱勢群體的權益問題，指有個政策局非常「抵鬧」，即使減薪都不足以彌補近月多種失責的問題，而該部門正正就是勞福局。童樂居在去年年底爆出醜聞，陳指勞福局作為監督管理的部門卻十問九不知、隔岸觀火、積極不干預，局長羅致光只懂說「驚訝」、「震驚」和「遺憾」等字眼，她質疑勞福局當中以人為本的精神去了哪裡？她指，多個弱小無助的兒童，被集體欺凌虐待，而勞福局事後更沒有明顯增加預算和人手，不得不令人有所擔憂。

她續稱，怎料一波未平、一波又起，同樣是勞福局的工作範疇，安老院舍卻成為第5波疫情的重災區，眼見長者原本身體健康，卻因為勞福局沒有預案，沒有做好風險評估，就眼白白地看着他們染疫甚至離世。她認為若勞福局事前有所準備，實在不至於有如此悲劇。

她又批評今屆勞福局的領導人離地、不食人間煙火、沒有多面溝通，實在令人感到遺憾。她表示，唯有希望來屆政府能夠做好本分工作之餘，在新一屆的勞福事務上能夠有所突破，不要再令香港的兒童、長者、婦女、基層等弱勢社群「躺着中槍」，無辜受罪。