14億建四美街休憩用地　連體育館及停車場　加強連接東啟德

政府早年提出分兩階段在新蒲崗四美街一帶發展休憩用地。立法會今(27日)透露，工程計劃預計花費為14.33億港元，較上月披露的工程花費少約1.5億港元，同時會研究在四美線安裝智能交通燈控制的可行性。至於第二階段工程預計獲立法會撥款後，約在4年內完成工程。

發展局指，最新工程費用預計為14.33億港元，當中地區休憩用地耗費6,800萬港元，體育館須6.18億港元，地下公眾停車場佔約7.42億港元，道路改善及更新工程佔約500萬港元。該局續說，區内有3條主要行人走廊，即大有線，四美線和三祝線，預計將會擴闊四美街迴旋處以南的行人輔助線，並研究安裝智能交通燈控制的可行性，保障行人安全和平衡人車通行的需求，同時加強東啟德公園及四美街地區休憩用地的連接。

四美街一帶發展休憩用地面積約10,000平方米，以四美街、六合街、七寶街、啟新道、東啟德遊樂場及東啟德體育館為界，並分2階段發展。發展局表示，第1階段先發展景泰苑及采頤花園旁的用地，其中東啟德公園已於去年8月開放予公眾使用。第2階段計劃提供地區休憩用地，並興建包括1個7人硬地足球場兼用為手球場及5人足球場、可容納約300人的摺合式活動看台等，1座體育館及地下公眾停車場等。其中地下停車場將提供約300個泊車位及應用智能泊車系統。