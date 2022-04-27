美甲店當災結業　東主挾款走佬人去樓空　熟客促交代

第5波疫情下，不少處所需關閉停業，連帶影響逐漸浮面。美容院是其中一個嚴重受災行業，有顧客早前購買的美甲店套票，近日打算致電預約光顧，電話已接不通，親身上門亦發現人去樓空，懷疑美甲店東主已「挾款走佬」，一眾苦主在社交媒體要求東主出面交代事件。東網記者在今晚(27日)曾到涉事美甲店欲了解事件，惟大閘鎖上及沒有人應門。警方回覆東網指，今日接獲事主報案，指涉案美容院未有營業，懷疑受騙。警方到場調查後，向事主稱到相關機構及部門報案，事主要求警方備案，列為雜項案件處理。東網正向海關查詢案件，有待回覆。

陳先生(化名)太太在去年9月，幫襯位於銅鑼灣白沙道一間標榜美甲、瘦身及健康的美甲店購買價值3,500港元的套票，有效期至明年3月，惟沒有用完便發生第5波疫情，當知悉本月21日可重開院後，陳太遂致電預約，惟電話已停止使用，當時已心知不妙，其後親身到美容院，發現單位內漆黑一片及人去樓空。陳生預料套票將化為烏有，故報警處理，警方同時通知他向海關報案。

事件並不只涉及陳先生一名受害者，有其他苦主在該美容的社交媒體專頁留言，有人指在去年11月才購入套票；亦有人指不要以為刪除所有相片，就以為沒有事發生過一樣，要求老闆盡快「上水」交代事件，更枉費一班追隨多年的顧客。東網記者亦致電該美容院電話，以及其老闆手提電話，但均顯示「長響」的停止使用聲音。