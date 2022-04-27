荃灣水管過渡屋設計大改　僅保留2管道型單位　明年6月竣工

全港首個水管型過渡屋計劃觸礁，運輸及房屋局今日(27日)披露，負責營運的仁濟醫院考慮到造價，將大幅修改工程內容，包括將管道型的居住單位減少至2個，並以試驗形式進行，同時將使用毗鄰相連土地，以便增加單位數量約1倍，至210個單位。項目預計今年7月動工，明年6月竣工，即較原定計劃延遲約3年。該局續說，目前亦暫未有其他過渡性房屋，將會或計劃採用管道型組裝單元。

繼東網率先報道荃灣路天橋底，擬建首批由水管屋建成的過渡性房屋，項目計劃一波三折。運房局今回應議員書面質詢時指，該項目樓高兩層，除按原先規劃提供約110至130個1至4人單位，連同毗鄰土地將建210個單位。該局續說，仁濟醫院於上月重新招標，並修改工程內容，當中包括大幅減少管道型的居住單位，只以2個管道型單位作試驗，另保留3個管道型單元，作物業管理用途和居民共用的活動空間，以便增加成本效益。、

此外，截至本月，《支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃》共批出35個項目，其中前荃灣信義學校項目因早前疫情嚴峻，工友相繼染疫而工地需要多次停工清潔消毒，耽誤工程進度一個多月，項目最終於本月中完工入伙。其他32個尚在進行的項目，有6個項目包括業成街項目、海興路和海角街交界項目、大埔船灣黃魚灘項目、油麻磡路項目、前救世軍三聖邨劉伍英學校項目以及長沙灣長順街項目因需時處理地區諮詢時收到的不同意見、在項目發展過程中遇上技術問題、需較多時間諮詢專業顧問和進行招標工作等，將延遲約1至6個月完工。至於江夏圍及同心村兩個大型項目則較預期完工日期提早完成。