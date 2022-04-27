增40廈納入強檢名單 荃灣翠濤閣及東涌昇薈等上榜
2022年04月27日 20:56
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再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(27日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(28日至29日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.上水清河邨清顯樓
2.藍田德田邨德禮樓
3.粉嶺祥華邨祥德樓
4.沙田新田圍邨盛圍樓
5.九龍城德朗邨德瑜樓
6.九龍城德朗邨德瑤樓
7.觀塘翠屏南邨翠杭樓
8.天水圍天瑞邨瑞輝樓
9.沙田乙明邨明信樓
10.粉嶺華明邨耀明樓
11.上水上水名都巴黎閣
12.深水埗美居中心3座
13.長沙灣元州邨元泰樓
14.荔枝角美孚新邨2期吉利徑1-3 號
15.紅磡海濱南岸4座
16.大圍美田邨美樂樓
17.香港仔田灣邨田澤樓
18.筲箕灣金華街57-59號念慈樓
19.堅尼地城域多利道1號百年大樓2座
20.西灣河筲箕灣道280-288A號樂群大廈
21.灣仔聖佛蘭士街14號阜康樓
22.鴨脷洲漁安苑紫安閣
23.鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓
24.大埔富善邨善翠樓
25.大埔逸雅苑逸欣閣
26.大埔新翠山莊25座
27.東涌昇薈2座
28.元朗新時代中城M3座
29.天水圍天耀邨耀華樓
30.屯門兆安苑定禧閣
31.屯門卓爾居5座
32.屯門建生邨樂生樓
33.屯門龍門居4座
34.沙田廣源邨廣楊樓
35.大圍新翠邨新偉樓
36.青衣長發邨俊發樓
37.青衣青泰苑誠泰閣
38.粉嶺昌盛苑昌靖閣
39.荃灣翠濤閣2座
40.荃灣福來邨永康樓
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease