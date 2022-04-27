增40廈納入強檢名單　荃灣翠濤閣及東涌昇薈等上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(27日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(28日至29日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.上水清河邨清顯樓

2.藍田德田邨德禮樓

3.粉嶺祥華邨祥德樓

4.沙田新田圍邨盛圍樓

5.九龍城德朗邨德瑜樓

6.九龍城德朗邨德瑤樓

7.觀塘翠屏南邨翠杭樓

8.天水圍天瑞邨瑞輝樓

9.沙田乙明邨明信樓

10.粉嶺華明邨耀明樓

11.上水上水名都巴黎閣

12.深水埗美居中心3座

13.長沙灣元州邨元泰樓

14.荔枝角美孚新邨2期吉利徑1-3 號

15.紅磡海濱南岸4座

16.大圍美田邨美樂樓

17.香港仔田灣邨田澤樓

18.筲箕灣金華街57-59號念慈樓

19.堅尼地城域多利道1號百年大樓2座

20.西灣河筲箕灣道280-288A號樂群大廈

21.灣仔聖佛蘭士街14號阜康樓

22.鴨脷洲漁安苑紫安閣

23.鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓

24.大埔富善邨善翠樓

25.大埔逸雅苑逸欣閣

26.大埔新翠山莊25座

27.東涌昇薈2座

28.元朗新時代中城M3座

29.天水圍天耀邨耀華樓

30.屯門兆安苑定禧閣

31.屯門卓爾居5座

32.屯門建生邨樂生樓

33.屯門龍門居4座

34.沙田廣源邨廣楊樓

35.大圍新翠邨新偉樓

36.青衣長發邨俊發樓

37.青衣青泰苑誠泰閣

38.粉嶺昌盛苑昌靖閣

39.荃灣翠濤閣2座

40.荃灣福來邨永康樓