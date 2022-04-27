增40廈納入強檢名單　荃灣翠濤閣及東涌昇薈等上榜

2022年04月27日 20:56
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    再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(27日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(28日至29日)期間進行病毒檢測。
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.上水清河邨清顯樓
    2.藍田德田邨德禮樓
    3.粉嶺祥華邨祥德樓
    4.沙田新田圍邨盛圍樓
    5.九龍城德朗邨德瑜樓
    6.九龍城德朗邨德瑤樓
    7.觀塘翠屏南邨翠杭樓
    8.天水圍天瑞邨瑞輝樓
    9.沙田乙明邨明信樓
    10.粉嶺華明邨耀明樓
    11.上水上水名都巴黎閣
    12.深水埗美居中心3座
    13.長沙灣元州邨元泰樓
    14.荔枝角美孚新邨2期吉利徑1-3 號
    15.紅磡海濱南岸4座
    16.大圍美田邨美樂樓
    17.香港仔田灣邨田澤樓
    18.筲箕灣金華街57-59號念慈樓
    19.堅尼地城域多利道1號百年大樓2座
    20.西灣河筲箕灣道280-288A號樂群大廈
    21.灣仔聖佛蘭士街14號阜康樓
    22.鴨脷洲漁安苑紫安閣
    23.鰂魚涌鰂魚涌街123號太隆樓
    24.大埔富善邨善翠樓
    25.大埔逸雅苑逸欣閣
    26.大埔新翠山莊25座
    27.東涌昇薈2座
    28.元朗新時代中城M3座
    29.天水圍天耀邨耀華樓
    30.屯門兆安苑定禧閣
    31.屯門卓爾居5座
    32.屯門建生邨樂生樓
    33.屯門龍門居4座
    34.沙田廣源邨廣楊樓
    35.大圍新翠邨新偉樓
    36.青衣長發邨俊發樓
    37.青衣青泰苑誠泰閣
    38.粉嶺昌盛苑昌靖閣
    39.荃灣翠濤閣2座
    40.荃灣福來邨永康樓
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease