中大醫院今起關閉指定隔離病房　運作期間收42名患者3人離世

本港第5波疫情逐步回落，中文大學醫院早前曾借出24張病床接收公立醫院確診病人。院方今日（27日）宣布，與衞生署和醫院管理局商討後，決定即日起關閉院內指定隔離病房，相關病房在徹底消毒後將重新接收普通病人，預料需時兩周。

中大醫院表示，為支援抗疫工作，上月7日啟用指定隔離病房，接收由公院轉介的確診病人，期間接收42名由新界東、九龍中、九龍東及九龍西醫院聯網的患者，年齡介乎61至106歲，平均住院17日。接收的患者中，大部分病人屬年長體弱，同時患有其他慢性病，其中有3位不幸離世，有5位因病情惡化需要轉回公立醫院，另有一位核酸檢測顯示無染疫後，轉至一般病房接受護理治療，其餘患者悉數康復後，出院返家或護理安老院。

此外，中大醫院亦另外再調用24張病床，接收透過醫管局公私營協作計劃及慈善捐款計劃轉介的非染疫公立醫院病人，減緩公立醫院的壓力，加快處理病人急需的治療及康復。前後48張病床佔中大醫院整體營運病床數目的三分一。指定隔離病房結束運作後，醫院會隨即安排深層清潔及徹底消毒，同時將通風系統及病房氣壓調整回正常狀態。在確保病房環境安全及符合感染控制標準後，相關病房將變回一般住院病房，並如常接收病人。