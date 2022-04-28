2顧問公司屢捲醜聞　涉沙中綫及高鐵出軌　5年間仍獲13億元肥約

擔任本港多項基建工程的兩間顧問公司，一向問題多多，但仍獲政府批出巨額合約，備受議員質疑。運輸及房屋局回應議員質詢時指，過去5年，即由2017年至2021年期間，分別向阿特金斯顧問有限公司批出25份顧問合約，涉及3.164億港元，至於奧雅納工程顧問則獲批50份顧問合約，涉及10.327億港元。

議員葉劉淑儀質疑政府，如何處理沙中綫工程項目中，出現潛在利益衝突的涉事機構。運房局回應指，路政署已要求港鐵公司及其承建商在沙中綫項目的新顧問工作中，不得委聘同一顧問。同時應參考政府就規管直接聘用的顧問公司訂立的防止利益衝突政策，檢視並制定其內部的利益衝突政策，保證日後沙中綫及其他同類型鐵路項目的顧問合約總體上遵循類似的利益衝突政策。政府同時會透過項目委員會及監管機制，監察相關條款的實行情況。

翻查資料，沙中綫工程曾出現失當事件，政府於2018年委託專家顧問團進行調查，並認為負責沙中綫詳細設計顧問的阿特金斯顧問有限公司，同時獲聘任為港鐵紅磡站擴建部分工程的設計顧問，涉及潛在的利益衝突；而奧雅納本身已擔任多項本港基建工程的顧問，項目包括港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段、深圳灣公路大橋等，但卻不時傳出醜聞，高鐵於2018年試營運時出現列車出軌，疑為涉及設計路軌的奧雅納「計錯數」所致。2019年深圳灣公路大橋出現鋼纜折斷，同年港珠澳大橋被揭有近3成工程記錄缺失，奧雅納亦牽涉其中。